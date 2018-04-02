Мехико, 2 апреля, 2018, 09:33 — ИА Регнум. Тема борьбы с коррупцией объединила всех основных кандидатов на пост президента Мексики, где стартовала предвыборная кампания, сообщает El Financiero.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

Бывшая первая леди Маргарита Савала высказалась против коррупции трижды во время своего выступления; Рикардо Анайя также три. Хосе Антонио Мид пообещал победить коррупцию пять раз, а Андрес Мануэль Лопес Обрадор — 16.

Супруга президента Мексики Фелипе Кальдерона (2006−2012), юрист Маргарита Савала (род. 1967) призвала своих избирателей не соглашаться на наименьшее зло в виде «наименее коррумпированного или наименее авторитарного» кандидата.

«Ценности являются самыми важными для тех, кто управляет страной, и я хочу построить Мексику, о которой мы мечтаем, о Мексике ценностей, свободы, побед, солидарности, уважения, служения другим, честности. Перед нами три кандидата, которые представляют политику обмана и денег, политику коррупции, которая работает под знаменем честности», — заявила Савала.

Адвокат Рикардо Анайя (род. 1979), баллотирующийся от оппозиционной коалиции «Вперед, за Мексику», делает ставку на молодежь и борьбу с коррупцией. Он заявил, что не собирается мириться с 11 миллионами граждан, живущих в нищете, причина бед которых заключается в коррумпированном правительстве.

«Это коррумпированное правительство не понимает того, что в конце концов, правда всегда восторжествует. Как говорил поэт Диас Мирон: «Это суровая и одинокая истина, которая сияет, как тишина звезды над шумом волны», — сказал Анайя.

Экономист Хосе Антонио Мид (род. 1969) от коалиции «Все за Мексику» пообещал быть первым президентом Мексики без привилегий и злоупотреблений.

«Мы, мексиканцы, устали от коррупции. Я буду безжалостно с ней бороться, я сделаю это законно и создам институты, которые позволят вернуть украденное обществу! Первый шагом для этого является честность. Я такой!», — заверил своих сторонников Мид.

Андрес Мануэль Лопес Обрадор (род. 1953), кандидат от коалиции «Творим историю вместе» и политолог по образованию, назвал корнем проблем Мексики неолиберальную модель, которая не дала результатов на мексиканской земле. Недруги Лопеса Обрадора окрестили кандидата, для которого это уже третья президентская кампания, «агентом Кремля». Он пообещал понизить зарплаты чиновников и не дать им возможности заниматься бизнесом.

«Новое демократическое правительство станет примером борьбы с коррупцией, государственные служащие будут неоспоримо честными людьми, ни один человек с историей незаконного обогащения не будет приглашен участвовать в общественной деятельности», — пообещал Лопес Обрадор.

Президентские и муниципальные выборы пройдут в Мексике 1 июля. На фоне предвыборной кампании по всей стране отмечается эскалация насилия со стороны организованной преступности, которая стремится сохранить свою власть на местах. Согласно данным «Глобального барометра коррупции», в 2017 году Мексика признана лидером по коррупционным преступлениям среди стран Латинской Америки.