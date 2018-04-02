Вашингтон, 2 апреля, 2018, 09:24 — ИА Регнум. Компания SpaceX доставит на МКС научные приборы, в том числе инструменты для изучения бурь на Земле и выявления болезнетворных организмов на борту станции. Об этом сообщается на сайте NASA.

Виз на Землю с МКС

Грузы будут доставлены с помощью грузового корабля Dragon, который будет запущен ракетой-носителем Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал 2 апреля в 16:30 (23:30 мск). Общая масса груза составит 2,63 тонны.

Отмечается, что через 10 минут после старта ракета достигнет заданной орбиты и начнёт движение к точке встречи с МКС. Стыковка аппарата со станцией намечена на 4 апреля.

Dragon доставит на МКС питьевую воду, продовольствие и материалы для проведения научных экспериментов. Среди них приборы, с помощью которых можно изучать экстремальные явления в земной атмосфере. В числе оборудования есть также приборы для экспериментов, призванных опробовать воздействие космического пространства на различные материалы, оболочки и компоненты.

В середине января SpaceX завершила предыдущий рейс на МКС. Это была 13-я по счету миссия по доставке запасов и материалов на орбитальный комплекс с помощью Dragon.

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