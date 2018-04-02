Москва, 2 апреля, 2018, 09:17 — ИА Регнум. Министерство финансов РФ предлагает стимулировать воздушное сообщение между регионами. Для этого планируется обнулить НДС для рейсов между региональными аэропортами. А вот для рейсов через Москву ставки налога предлагается поднять до 18%. Об этом, как сообщает газета «Ведомости», говорится в письме помощника президента России Игоря Левитина министру транспорта Максиму Соколову.

(сс) Gellinger Cамолет

Сейчас для всех внутренних рейсов налог составляет 10%. Изменить НДС планируется до конца 2022 года.

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Отмечается, что благодаря обнулению НДС на немосковских маршрутах авиакомпании выиграют около 12 млрд рублей. Однако потери от роста налога на московских линиях составят почти в три раза больше — порядка 29 млрд рублей в год.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2015 года ставка НДС на внутренние авиарейсы была снижена с 18% до 10% и продлена до конца 2017 года, за исключением полётов в Крым — на этом направлении до 1 января 2019 года действует нулевая ставка НДС.

В сентябре 2017 года сообщалось о возможном продлении действия льготной 10-процентной ставки НДС на внутренние авиаперевозки пассажиров и багажа до 31 декабря 2020 года. Это следовало из документов к проекту федерального бюджета на 2018−2020 годы. В ноябре 2017 года соответствующий законопроект, предлагающий продлить льготное налогообложение услуг по внутренним воздушным перевозкам пассажиров и багажа, правительство РФ внесло в Госдуму.

Добавим, что в 2017 году, по данным Росавиации, внутри России было перевезено 62,7 млн человек, из них почти три четверти — через Москву.