Пекин, 2 апреля, 2018, 09:22 — ИА Регнум. Большая часть обломков китайской орбитальной станции «Тяньгун-1» сгорела при входе в плотные слои атмосферы над южной частью Тихого океана, передает 2 апреля агентство Синьхуа со ссылкой на Инженерно-космическое управление Китая (CMSEO).

Синьхуа Тянгун-1

«Космическая станция в основном сгорела в атмосфере», — говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что вход в атмосферу начался в понедельник в 8:15 по пекинскому времени (3:15 мск). При этом существовала возможность падения обломков станции на территории центральноазиатских или европейских стран.

29 марта специалисты Системы контроля космического пространства США уточнили, что вероятным местом падения станции будет район акватории Атлантического океана, примерно в тысяче километров к востоку от Рио-де-Жанейро.

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В свою очередь источники в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) и Европейском космическом агентстве (ЕКА) сообщали, что падение обломков орбитальной станции на Землю не грозит радиоактивным заражением.

Добавим, «Тяньгун-1» («Небесный дворец-1») стала первой китайской орбитальной станцией. Она была запущена 29 сентября 2011 года и закончила службу в марте 2016 года после завершения своей миссии.

Благодаря запуску станции Китай стал третьей страной в мире после СССР и США, использующей орбитальное оборудование для стыковки с космическими кораблями и отработки систем автономного жизнеобеспечения космонавтов.

По своим параметрам «Тянгун-1» аналогична советским станциям серии «Алмаз» и «Салют» и способна осуществлять стыковку с кораблями Шэньчжоу-8, Шэньчжоу-9 и Шэньчжоу-10, а также выполнять ряд общих задач по освоению Китаем пилотируемого пространства в космосе.