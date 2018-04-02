Дамаск, 2 апреля, 2018, 09:21 — ИА Регнум. В ходе гуманитарной операции в пригороде Дамаска Восточной Гуте продолжается добровольная эвакуация членов радикальных группировок и членов их семей в провинцию Идлиб. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Александр Горбаруков REGNUM Террористы в Сирии

Отмечается, что за 1 апреля из района на 24 автобусах были вывезены 112 боевиков и 1034 их родственника. Отмечается, что вывод боевиков из жилых кварталов происходит при содействии и под контролем российских военных из центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

«В соответствии с требованиями российской стороны боевики при выходе из населенного пункта Дума должны представить карты минных полей и подземных тоннелей, добровольно разминировать здания, расчистить баррикады и основные маршруты движения транспорта», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается также, что за 1 апреля район по гуманитарному коридору с пунктом пропуска в районе населенного пункта Мухайям аль-Вафедин покинули 100 мирных жителей. Российскими военными медиками за сутки оказана помощь 82 сирийцам, в том числе 39 детям.

Кроме того, отмечается, что за прошедшие сутки в свои дома в сирийской провинции Хомс вернулись 134 человека, в провинции Дейр-эз-зор (на восточный берег реки Евфрат) — 428 человек.

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Напомним, по сведениям Минобороны РФ, всего с начала действия в конце февраля «гуманитарных пауз» из Восточной Гуты при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон организован выход 153 240 человек.