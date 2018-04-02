Волоколамск, Московская область, 2 апреля, 2018, 08:48 — ИА Регнум. Митинг в Волоколамске против мусорного полигона «Ядрово» завершился 1 апреля требованием отставки губернатора Московской области Андрея Воробьева и исполняющего обязанности главы Волоколамского района Андрея Вихарева, передает ОТР.

Дарья Антонова REGNUM Волоколамск задыхается (фото с митинга

Выступавший на митинге мэр Волоколамска Петр Лазарев сообщил, что в протестной акции приняли участие более 5 тысяч человек. Вместе с тем другие источники дают оценки о численности митинга в пределах 3,5−6 тысяч человек.

По признанию некоторых участников митинга, решение экологической проблемы на полигоне «Ядрово» они видят в смене главы региона и района. Так, принявший участие в акции депутат Чеховского горсовета Николай Дижур заявил, что собравшиеся говорят об экологии, но одновременно — о смене власти.

В издании отметили, что в протестной акции приняли участие три депутата из Чеховского района. По итогам митинга его участники подписали резолюцию, в которой содержится требование о немедленном закрытии свалки «Ядрово» и запрете на открытие второго полигона и мусоросжигательного завода. Также резолюция содержит указанные требования об отставке губернатора Московской области Воробьева и проведении конкурса на избрание главы Волоколамского района.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 29 марта в Волоколамске было зафиксировано превышение ПДК на улице Возмище и в районе фабрики «Текстильщики». Роспотребнадзор 30 марта сообщил о превышении уровня сероводорода на мусорном полигоне «Ядрово» в 1,5—2,5 раза.