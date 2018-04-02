Москва, 2 апреля, 2018, 08:11 — ИА Регнум. Обращение о привлечении своих подчиненных к уголовной ответственности поручил направить в Следственный комитет России директор Росгвардии Виктор Золотов, передает 2 апреля издание «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово

По данным издания, соответствующая инициатива Золотова вызвана результатами служебной проверки, проведенной после трагедии в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня». Центральный аппарат Росгвардии выявил признаки преступления в действиях сотрудников Центра лицензионно-разрешительной работы и госконтроля (ЦЛРРиГК), которые допустили неподготовленных охранников к обеспечению безопасности на объекте.

В ходе проверки выяснилось, что лицензия частного охранного предприятия «Центр защиты» не позволяла ему осуществлять охрану объектов массового пребывания граждан, к которым применяются повышенные антитеррористические требования.

Советник директора Росгвардии РФ Александр Хинштейн пояснил, что охранники не проходили специальной подготовки и в ответственный момент не смогли среагировать адекватно возникшей чрезвычайной ситуации.

«Один из охранников не привел в действие систему оповещения, пояснив затем, что он просто растерялся. Другие не приняли мер к эвакуации посетителей, разблокированию пожарных выходов и действиям, направленным на помощь гражданам», — сказал представитель Росгвардии.

Служебная проверка также показала, что ЧОП не имел права осуществлять пультовую охрану, однако в договоре с ТРЦ соответствующий пункт был внесен. По фактам многочисленных нарушений охранниками установленных порядков в Росгвардии пришли к выводу, что сотрудники кемеровского ЦЛРРиГК не могли не знать об этих фактах, и намерены добиваться наказания ответственных в соответствии с законом.

Читайте также: Последствия трагедии в Кемерове. Аресты, отставки, назначения: все новости

Напомним, пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня», унесший жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка, произошёл 25 марта. В настоящее время по делу о пожаре арестованы семь человек, в том числе сотрудник частного охранного предприятия, отключивший систему оповещения о пожаре, Сергей Антюшин.