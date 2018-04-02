Первоуральск, Свердловская область, 2 апреля, 2018, 08:45 — ИА Регнум. В Свердловской области 94-летняя жительница посёлка Прогресс Первоуральского муниципального образования обратилась в администрацию президента России с просьбой оказать содействие в получении нового жилья. Барак, в котором она проживает, ветшает и не имеет элементарных удобств, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Виктор Васнецов. С квартиры на квартиру. 1876

В своём обращении ветеран труда указала, что в годы Великой Отечественной войны работала в колхозе и на лесозаготовках. Ранее она проживала и работала в Пермском крае, а в 1980 году переехала в Свердловскую область.

«Дом, где я проживаю, — это барак довоенной постройки без удобств, признанный ветхим жильем и определенный под снос: умывальник в коридоре, туалет на улице, печное отопление. Последние десять лет я единственный жилец в нашем доме», — указано в обращении.

Женщина отметила, что ранее обращалась в городскую администрацию, но там ей не смогли оказать помощь. В ответе чиновники мэрии указали, что адресной программы по улучшению жилищных условий тружеников тыла не существует, и предложили ей принести перечень необходимых документов для постановки на жилищный учёт.

При этом представитель женщины сообщил, что дом «буквально дышит на ладан» и, по его мнению, должен быть признан аварийным.

«Там крыша на двух столбах держится, да и сам барак выглядит ужасно, однако он аварийным не числится. Ехать бабушке некуда, так как у неё нет родственников. Тем не менее одна из женщин, которая также обеспокоилась судьбой бабушки, привезла её на время жить в свою квартиру», — сообщил он.

Как сообщало ИА REGNUM, решить жилищные проблемы порой не так просто, даже имея на руках решение суда. Так, в Свердловской области в 2016 году дом одной из жительниц города Невьянска был признан аварийным. Тем не менее новую квартиру ей так и не предоставили, после чего она обратилась в суд.

Читайте также: Голодовка в центре Екатеринбурга: уральцы требуют от чиновников жилья

В августе 2016 года суд постановил представить ей новое жильё во внеочередном порядке. Но этого снова не было сделано. И тогда летом 2017 года женщина пошла на крайние меры и объявила голодовку. Скандал вышел на областной уровень, и после вмешательства региональных властей средства на покупку положенной женщине квартиры были найдены.