Абакан, 2 апреля, 2018, 07:40 — ИА Регнум. Глава Хакасии Виктор Зимин назвал решение Амана Тулеева, ушедшего 1 апреля в отставку с поста губернатора Кемеровской области, мужественным и ответственным.

Glava.r-19.ru Глава Хакасии Виктор Зимин

Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 2 апреля, в правительстве Хакасии, глава республики Виктор Зимин направил телеграмму в адрес Амана Тулеева. Он поблагодарил теперь уже бывшего губернатора Кузбасса за «многолетнее сотрудничество» и «отметил огромный вклад», который Тулеев внёс в развитие Кемеровской области, Сибири и России в целом.

«Искренне и глубоко признателен вам за тесное, многолетнее сотрудничество, которое сложилось между Хакасией и Кузбассом за долгие годы вашего бессменного руководства Кемеровской областью. На протяжении всех этих лет лично для меня вы были и остаётесь не просто коллегой, а легендарной, незаурядной личностью, опытным руководителем, наставником и давним, надёжным другом республики, всегда готовым прийти на помощь и поддержать в трудную минуту», — говорится в телеграмме.

Зимин напомнил, что Хакасия также пережила страшные беды. Это авария на Саяно-Шушенской ГЭС, пожары, паводок.

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«И всегда вы вместе с жителями братского для Хакасии Кузбасса первыми подставляли плечо, незамедлительно предлагали и оказывали помощь. Низкий за это поклон лично вам и всем вашим землякам. Сделанный вами шаг — это не просто отставка и уход, а мужественное, ответственное решение, принятое вами, как настоящим командиром, патриотом Кузбасса и России, всей душой и сердцем переживающим за свою родную Кемеровскую область и её жителей», — говорится в тексте телеграммы, адресованной Аману Тулееву.

В республиканском правительстве напомнили, что в 2014 году Виктор Зимин и Аман Тулеев подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве Хакасии и Кемеровской области. Одним из направлений взаимодействия стало строительство дороги Абакан — Большой Ортон — Таштагол. Эта трасса должна стать кратчайшим путём, связывающим Хакасию и Кузбасс. Общая протяжённость строящейся дороги — 223 км, из них 76 км в границах Хакасии. На сегодняшний день в Хакасии в эксплуатацию введено 9,5 км этой дороги, также построено два моста. Прорабатывается вопрос продолжения строительства в рамках федеральной целевой программы.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 1 апреля 2018 года губернатор Кемеровской области Аман Тулеев заявил о том, что уходит в отставку по собственному желанию. С соответствующей просьбой он обратился к президенту РФ Владимиру Путину. Глава государства отставку Тулеева принял.

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Врио главы Кузбасса был назначен Сергей Цивилёв, который до этого, с марта 2018 года, был заместителем губернатора Кемеровской области.

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Напомним, отставке Тулеева предшествовала страшная трагедия. 25 марта в Кемерове при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» погибли 64 человека, в том числе 41 ребёнок. 27 марта несколько тысяч кемеровчан вышли на митинг, где, в том числе, потребовали отставки Амана Тулеева.

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Добавим, Аман Тулеев находился у власти в Кузбассе с 1990 года, в том числе с 1997 года возглавлял регион.