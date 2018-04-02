Москва, 2 апреля, 2018, 07:30 — ИА Регнум. Главным условием ввода миротворцев на линию разграничения в Донбассе является соответствующая договоренность с главами Донецкой и Луганской республик, а не с лидерами западных стран, заявил 1 апреля председатель комиссии Совета Федерации России по информполитике, сенатор Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Солдаты ООН

Он прокомментировал недавнее заявление президента Украины Петра Порошенко, который сообщил, что по вопросу об очередном «перемирии» ему якобы удалось «дожать» президента России Владимира Путина.

Из высказывания украинского президента следовало, что «дожатие» осуществлялось при содействии канцлера ФРГ Ангелы Меркель и спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера.

«Порошенко надо обсуждать ввод миротворцев не с Меркель или Волкером, а с Донецком и Луганском. Без их согласия не будет там никаких миротворцев. Ни Меркель, ни Волкер не помогут», — сказал Пушков.

Отметим, что Порошенко сообщал о «Пасхальном» перемирии в Донбассе, которое вступило в силу в Донбассе с 00:00 30 марта. Инициатором данного перемирия является глава ДНР Александр Захарченко, который предложил продлить предыдущее перемирие от 5 марта.

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В свою очередь Порошенко сообщал, что новое перемирие необходимо Киеву «как воздух», так как оно станет предпосылкой к введению миротворцев в Донбасс.