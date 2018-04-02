Питтсбург, США, 2 апреля, 2018, 07:25 — ИА Регнум. Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сыграл свой 1000-й матч в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Michael Miller Александр Овечкин

Овечкин вышел на лёд в матче против «Питтсбург Пингвинз», в котором «Кэпиталз» одержали победу со счётом 3:1.

В составе «Вашингтона» шайбы забросили Ти Джей Оши, Дмитрий Орлов и Том Уилсон, одна результативная передача на счету Евгения Кузнецова. Овечкин отметился двухминутным удалением.

В составе «Питтсбурга» отличился Патрик Хёрнквист после паса Евгения Малкина.

Напомним, Александр Овечкин занимает 19-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ. На его счету 1000 сыгранных матчей, в которых он забросил 603 шайбы.

Отметим, что Овечкин стал 319-м хоккеистом и седьмым российским игроком в истории НХЛ, достигшим отметки в 1000 игр.

«Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) — «Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — 1:3 (0:1, 0:1, 1:1).

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