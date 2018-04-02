Москва, 2 апреля, 2018, 07:26 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ сообщило об успешном испытании новой ракеты системы противоракетной обороны (ПРО). Об этом пишет 2 апреля газета «Красная Звезда».

Mil.ru Запуск ракеты

Очередной испытательный пуск модернизированного боеприпаса был произведён подразделением войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС РФ на казахстанском полигоне Сары-Шаган в пустыне Бетпак-Дала, невдалеке от озера Балхаш.

«Новая модернизированная противоракета системы ПРО успешно выполнила задачу и поразила условную цель в установленное время», — цитирует издание слова заместителя командующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС России генерал-майора Андрея Приходько.

Отмечается, что система ПРО состоит на вооружении ВКС РФ и предназначена для защиты столицы России от ударов средств воздушно-космического нападения, а также для предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства.

Напомним, в середине февраля на полигоне Сары-Шаган уже проводились испытания модернизированной противоракеты ПРС-1М. Тогда изделие также успешно поразило мишень. Военное ведомство РФ опубликовало видеозапись испытаний боеприпаса.

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Добавим, ранее противоракету подвергли бросковым испытаниям в Плесецке. «Обновленная» ракета обладает повышенными показателями дальности, точности и сроков эксплуатации, она заменит стоящие на боевом дежурстве противоракеты 53Т6.

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