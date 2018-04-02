Пекин, 2 апреля, 2018, 07:10 — ИА Регнум. Китайская космическая станция «Тяньгун-1» («Небесный дворец-1») вошла в атмосферу Земли, большая часть её обломков сгорела при входе в атмосферу. Об этом сообщается на сайте программы пилотируемых космических полётов КНР.

В атмосфере Земли

«Станция вошла в атмосферу Земли над южной частью Тихого океана, большая часть обломков сгорела при входе в атмосферу», — говорится в сообщении.

«Тяньгун-1» вошёл в атмосферу 2 апреля в 8:15 по пекинскому времени (3:15 мск).

Напомним, станция «Тянгун-1» была запущена 29 сентября 2011 года и провела на орбите 6,5 лет. За время её существования станцию посетили три экспедиции — в 2011, 2012 и 2013 годах. В 2016 году с ней была потеряна связь.

Как сообщало ИА REGNUM, перед падением китайская орбитальная станция «Тянгун-1» попала на видео радиолокационного комплекса в Германии.

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