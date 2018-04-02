Кемерово, 2 апреля, 2018, 06:58 — ИА Регнум. Директор Росгвардии Виктор Золотов поручил своим подчинённым направить в Следственный комитет обращение о привлечении к уголовной ответственности сотрудников кемеровского Центра лицензионно-разрешительной работы и госконтроля (ЦЛРРиГК), которые должны были контролировать охрану ТРЦ «Зимняя вишня» в городе Кемерово и не допустить к работе неквалифицированных сотрудников ЧОПа.

Torange.biz Нарушение правил безопасности

Как сообщает «Коммерсантъ», служебная проверка, проведённая силами центрального аппарата Росгвардии, выявила признаки преступления в действиях сотрудников ЦЛРРиГК. Выяснилось, что охрана кемеровского ТРЦ осуществлялась незаконно. Это изданию подтвердил и советник Золотова Александр Хинштейн. Так, лицензия частной охранной организации «Центр защиты» не позволяла ей осуществлять охрану подобных объектов массового пребывания граждан.

«Если бы такой пункт был у них в лицензии, то сотрудникам охранного предприятия пришлось бы проходить специальное обучение навыкам поведения во время чрезвычайной ситуации. Поскольку никакой подготовки охранники не проходили, они оказались не готовы к такой ситуации и повели себя так, как повели, — отметил Хинштейн.— Один из охранников не привёл в действие систему оповещения, пояснив затем, что он просто растерялся. Другие не приняли мер к эвакуации посетителей, разблокированию пожарных выходов и действий, направленных на помощь гражданам».

Также ЧОП не имел права осуществлять пультовую охрану, в договоре же с ТРЦ был прописан приезд групп быстрого реагирования по вызову с помощью тревожной кнопки. Установлены и другие нарушения.

В Росгвардии считают, что сотрудники кемеровского ЦЛРРиГК знали об этих фактах, так как любое ЧОП направляет в Росгвардию договоры об оказании услуг по каждому объекту.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в настоящее время по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» арестованы семь человек, в том числе сотрудник частного охранного предприятия, отключивший систему оповещения о пожаре, Сергей Антюшин.

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В субботу, 31 марта, в Кемерово прибыл председатель СКР Александр Бастрыкин.

Напомним, пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» города Кемерово, унесший жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка, произошёл 25 марта. 27 марта президент РФ Владимир Путин провёл в Кемерово совещание. 1 апреля губернатора Кемеровской области Аман Тулеев подал в отставку. Врио главы региона был назначен вице-губернатор Сергей Цивилёв.