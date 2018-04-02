Иркутск, 2 апреля, 2018, 06:06 — ИА Регнум. Органы прокуратуры и сотрудники госпожнадзора Иркутской области обошли с проверками противопожарной безопасности 25 развлекательных комплексов региона и сделали вывод, что примерно половина из них работает с различными нарушениями (от несоответствующих огнетушителей до не работающей системы автоматики дверей), а значит создают угрозу жизни и здоровью людей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ГУ МЧС РФ по Иркутской области Проверка одного их торговых центров в Иркутске

Вместе с тем, врио заместителя начальника ГУ МЧС России по Иркутской области Александр Кузнецов считает, что о результатах проверок говорить ещё рано:

«Только на обследование здания уходит более двух дней, не учитывая работы с документами. Поэтому, о результатах говорить преждевременно. Однако большая часть выявленных нарушений являются режимными и устраняются в ходе проверки. Несмотря на это, должностные лица, ответственные за пожарную безопасность объекта, будут привлечены к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством».

Всего в Приангарье до 16 апреля планируется проверить более 100 объектов. Главное управление МЧС России по Иркутской области уже обратилось к населению с просьбой отнестись к проверкам ответственно:

«Не игнорировать и не препятствовать проведению тренировочных эвакуаций, объяснить и на личном примере показать детям простые правила действий в случае чрезвычайной ситуации».

Между тем, корреспонденты «Комсомольской правды» в Иркутске еще до старта проверок сами прошлись по ТРЦ и тоже кое-что нашли: на дверях эвакуационных выходов ТЦ «Карамель» красовались навесные замки, а сами проходы были заставлены коробками и корзинами.

Напомним, трагедия в ТЦ «Зимняя вишня» произошла днём 25 марта. В результате пожара, начавшегося на 4 этаже здания погибли 64 человека, пострадали 79 человек.

Для Иркутской области, а особенно, Иркутска, безопасность в торговых центрах является весьма болезненной темой. Недавно в Ангарске сгорел ТЦ «Центр», к счастью, никто не пострадал.