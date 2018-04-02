Казань, 2 апреля, 2018, 05:32 — ИА Регнум. Арбитражный суд Татарии рассмотрел иск старейшего химического предприятия Казани, отсчитавшего уже более 80 лет работы, и ввёл в отношении него первый этап банкротной процедуры — наблюдение. При этом к ОАО «Казанский завод синтетического каучука», в 2005 году получившему номер официального поставщика ООН, продолжают поступать гражданские иски на различные суммы. Только за 2018 год в суд подано почти 20 претензий, среди них четыре от нижегородского ООО «СК-Дзержинск», на общую сумму свыше 48,62 млн рублей. Наблюдение продлится до 29 августа 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Шарль Сабурин. Наблюдатель. 2015

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В отложении рассмотрения иска по очередному ходатайству завода, через учредителя аффилированного с председателем правления «лопнувшего» банка «Спурт», суд отказал. В этот раз аргументы о том, что администрация АО ждёт документы о включении его в список стратегических предприятий страны, не помогли. В те же дни, когда был рассмотрен банкротный иск, были удовлетворены два иска нижегородского кредитора на сумму свыше 19,7 млн рублей. В очереди кредиторов компании из Санкт-Петербурга, Московской области, ещё несколько компаний из Дзержинска, Татарии. Не следует также забывать и об отдельном иске с требованием банкротства, который был подан Внешэкономбанком 26 сентября 2017 года, но так и не был рассмотрен. Сумма претензий при этом превышала 3,7 млрд рублей.

Временным управляющим ОАО «КЗСК» назначен Павел Медведев — член саморегулируемой организации «Ассоциация арбитражных управляющих «Паритет».

За 10 месяцев, прошедших с момента подачи иска о банкротстве до его рассмотрения, завод был привлечён к административной ответственности за налоговые правонарушения. Камеральная проверка налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за 4-й квартал 2016 года установила неправомерное применение вычетов по НДС в размере 29 585 460 рублей. Штраф превысил 5,9 млн рублей. Позднее налоговый орган пошёл навстречу компании и снизил штраф в два раза — до 2,958 млн рублей.

«УФНС России по Республике Татарстан при рассмотрении апелляционной жалобы были установлены смягчающие ответственность обстоятельства, в частности такие, как: тяжёлое финансовое положение ОАО «КЗСК», исполнение обязательств по государственным контрактам (договорам) по государственному оборонному заказу», — отмечается в определении суда.

В материалах суда отмечается также, что «в настоящее время ОАО «КЗСК» совместно с министерством промышленности и торговли Российской Федерации, министерством промышленности и торговли Республики Татарстан, государственной корпорацией «Ростех» разрабатываются мероприятия по финансовому оздоровлению ОАО «Казанский завод синтетического каучука».

Напомним, завод синтетического каучука основали в Казани в 1936 году. Предприятие входит в число ведущих российских в сфере нефтехимической промышленности. Ассортимент продукции составляет более 160 наименований, поставки осуществляются не только по России, но и за её пределы.

В 2010 году на базе завода было создано «дочернее» АО «КЗСК-Силикон», на сегодня также находящееся в статусе банкрота. «Дочка», где долю свыше 48% имело правительство РФ, создавалась специально для строительства нового производства. За время реализации проект существенно подорожал, а новых кредитов банки не дали. При этом основным из кредиторов стал Внешэкономбанк. Банк «Спурт» также принял участие в софинансировании, и это стало одной из причин его финансовых проблем, которые сначала привели к отзыву лицензии, а потом и к банкротству.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, председатель правления ПАО АКБ «Спурт» Евгения Даутова владеет в «КЗСК» долей в 30,05%, а почти 20% принадлежит ООО «Газ-маркет», единственным учредителем которого выступает всё та же Даутова.

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