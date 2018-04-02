Тель-Авив, Израиль, 2 апреля, 2018, 05:31 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху продолжил обмен колкостями с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Отвечая на обвинение в «политике террора», политик напомнил президенту Турции о вторжении в сирийский Африн и на север Кипра.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

«Не тому, кто оккупирует Северный Кипр, вторгается в курдский регион и уничтожает гражданское население в Африне, читать нам нравоучения о моральных ценностях», — написал Нетаньяху в соцсети Facebook.

Глава израильского правительства отметил, что Эрдоган не привык получать ответ на свои заявления. Теперь же ему придется привыкать, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Эрдоган раскритиковал израильские власти за применение силы против участников антиизраильских выступлений в секторе Газа. Жертвами столкновений между арабскими активистами и израильскими силами безопасности стали более десяти человек, сотни протестующих пострадали.

Президент Турции назвал действия Тель-Авива «бесчеловечной атакой». Нетаньяху в ответ заявил, что Израиль «не нуждается в нотациях со стороны того, кто многие годы беспорядочно бомбит гражданское население».

Эрдоган в свою очередь заявил, что Турция борется с терроризмом, в то время как Тель-Авив «проводит политику террора, а не борьбы с преступностью». Он добавил, что Нетаньяху стоит прекратить давить на палестинцев и критиковать Анкару.