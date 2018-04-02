Якутск, 2 апреля, 2018, 03:30 — ИА Регнум. Оперативные мероприятия прошли в Якутской топливно-энергетической компании (ЯТЭК) в рамках расследования дела группы «Сумма» о крупном хищении бюджетных средств. Об этом сообщает портал Якутск.ru со ссылкой на источник в компании.

Дмитрий Буянов REGNUM Обыск

Обыски в компании ЯТЭК, входящей в группу «Сумма», начались 1 апреля. Сотрудники Управления ФСБ по Якутии провели выемку документов, изъяли информацию с компьютерных носителей.

Следственные действия также проведены в компании Fesco, входящей в группу «Сумма». Правоохранители пришли в офисы Fesco в Москве и Владивостоке, где им предоставили необходимые документы.

ЯТЭК (до 2010 года «Якутгазпром») — единственное предприятие, обеспечивающее газом центральные регионы Якутии. Добыча газа осуществляется на территории средне-вилюйского газоконденсатного месторождения. Компания производит моторные топлива, поставляет на рынок газовый конденсат, сжиженные углеводородные газы, бензин и дизельное топливо.

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Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта совладельцы группы «Сумма» Зиявудин и Магомед Магомедовы были арестованы в рамках уголовного дела о крупном хищении бюджетных средств. Под стражу также помещен руководитель входящей в группу компании «Интэкс» Артур Максидов.

Братья Магомедовы подозреваются в организации преступного сообщества, мошенничестве в особо крупном размере и растрате. Максидову инкриминируют участие в преступном сообществе с использованием служебного положения и крупное мошенничество. Речь идет об ущербе в размере 2,5 млрд рублей.

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