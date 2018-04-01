Вашингтон, 2 апреля, 2018, 02:56 — ИА Регнум. Китайская космическая станция «Тяньгун-1», прекращающая свое существование, находится примерно в 130 км от поверхности Земли. За высотой орбиты станции следит федеральный исследовательский центр США Aerospace Corporation.

Синьхуа Тянгун-1

По данным на 01:00 мск 2 апреля, станция находилась на высоте 130,7 км над Ближним Востоком. «Тяньгун-1» совершает один из последних оборотов вокруг планеты.

Станция массой 8,5 тонн неуправляема, влиять на ее падение китайские специалисты не могут. О завершении работы «Тяньгун-1» космическое агентство Китая сообщило в марте 2016 года.

Как сообщало ИА REGNUM, американские специалисты назвали вероятным местом падения обломков станции «Тяньгун-1» район в Атлантическом океане, примерно на 1 тыс. км восточнее Рио-де-Жанейро. Радиолокационный комплекс в Германии 27 марта запечатлел станцию перед падением.

Первая китайская орбитальная станция «Тянгун-1» («Небесный дворец») была запущена 29 сентября 2011 года. За время существования станцию посетили три экспедиции — в 2011, 2012 и 2013 годах.

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