Ляшко заработал в 2017 г. больше Порошенко
Киев, 1 апреля, 2018, 22:45 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Украины Олег Ляшко зарегистрировал 20,6 млн гривен (около $780 тыс.) доходов за 2017 год, что превышает задекларированный годовой заработок президента страны Петра Порошенко. Об этом сообщает телеканал «112 Украина», ссылаясь на декларацию политика.
Так, согласно документу, Ляшко выиграл в лотерею «Фаворит спорт» более 570 тыс. гривен. Еще 512 тысяч гривен составила зарплата депутата, почти 18 млн гривен — средства, полученные в результате предоставления имущества в аренду и отчуждения недвижимости. 1,78 млн гривен — банковские проценты.
Кроме того, в 2017 году депутат Верховной рады приобрел жилой дом и земельный участок под Киевом.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Петр Порошенко задекларировал доход-2017 в размере 16 млн 303 тыс. 874 гривны (около $620 тыс.).
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