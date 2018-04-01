Киев, 1 апреля, 2018, 22:45 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Украины Олег Ляшко зарегистрировал 20,6 млн гривен (около $780 тыс.) доходов за 2017 год, что превышает задекларированный годовой заработок президента страны Петра Порошенко. Об этом сообщает телеканал «112 Украина», ссылаясь на декларацию политика.

(сс) Олег Мосьондз Олег Ляшко

Так, согласно документу, Ляшко выиграл в лотерею «Фаворит спорт» более 570 тыс. гривен. Еще 512 тысяч гривен составила зарплата депутата, почти 18 млн гривен — средства, полученные в результате предоставления имущества в аренду и отчуждения недвижимости. 1,78 млн гривен — банковские проценты.

Кроме того, в 2017 году депутат Верховной рады приобрел жилой дом и земельный участок под Киевом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Петр Порошенко задекларировал доход-2017 в размере 16 млн 303 тыс. 874 гривны (около $620 тыс.).

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