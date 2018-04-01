Ивано-Франковск, Украина, 1 апреля, 2018, 22:21 — ИА Регнум. 11 человек задержали после стрельбы в ночном клубе в городе Ивано-Франковск. Об этом сообщает местная полиция на странице в соцсети Facebook.

BenjaminNelan Стрельба

ЧП произошло в ночь с 31 марта на 1 апреля на улице Ивасюка. По последним данным, в результате инцидента пострадали два человека.

«На линию 102 поступило сообщение о стрельбе возле ночного клуба на улице Ивасюка, — говорится в сообщении. — На место немедленно прибыли несколько экипажей патрульной полиции».

Очевидцы сообщили, что злоумышленники открыли стрельбу по людям на лестнице и в самом помещении ночного клуба. Сотрудники правоохранительных органов по горячим следам задержали подозреваемых. В их автомобилях было обнаружено автоматическое и травматическое оружие.

О других обстоятельствах ЧП не сообщается.

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