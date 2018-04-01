Ростов-на-Дону, 1 апреля, 2018, 21:55 — ИА Регнум. Футболисты «Ростова» на своем поле уступили ЦСКА в матче 24-го тура чемпионата России. Встреча, проходившая 1 апреля на стадионе «Олимп-2» в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 1:2.

(сс) AnnRos Футбол

В составе победителей голевыми действиями отметились Георгий Щенников и Понтус Вернблум. У хозяев поля мяч забил Сверрир Ингасон.

Отметим, что ЦСКА в турнирной таблице пока занимает третье место, имея в активе 44 очка. Клуб «Ростов», набравший 27 баллов, находится на двенадцатой позиции.

Российская футбольная Премьер-лига (РФПЛ). 24-й тур

«Ростов» (Ростов-на-Дону) — ЦСКА (Москва) — 1:2.

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