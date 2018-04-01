Пекин, 1 апреля, 2018, 21:40 — ИА Регнум. Китай введет пошлины на 128 товаров из США уже со 2 апреля 2018 г. Об этом говорится в заявлении министерства коммерции КНР, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Xinhua Доллар и Юань

В документе отмечается, что официальный Пекин принял данное решение в качестве контрмер на введенные Вашингтоном пошлины на сталь и алюминий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 марта 2018 г. президент США Дональд Трамп подписал меморандум «О борьбе с экономической агрессией Китая». В рамках документа власти США вводят ряд пошлин на китайский импорт, а также принимают ряд политических мер с целью заставить Пекин изменить свою экономическую политику.

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