Кемерово, 1 апреля, 2018, 20:25 — ИА Регнум. В рамках уголовного дела, которое было возбуждено после трагедии в ТРЦ «Зимняя вишня» в городе Кемерово и гибели 64 человек, в том числе 41 ребёнка, уже арестованы семь человек. Среди них: управляющая ТРЦ «Зимняя вишня» Надежда Судденок; технический директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (компания — собственник ТРЦ) Георгий Соболев; руководитель компании «Системный интегратор», разработавшей и внедрившей систему противопожарной безопасности в ТЦ «Зимняя вишня» Игорь Полозиненко; сотрудник компании «Системный интегратор», непосредственно отвечавший за монтаж и исправность пожарной сигнализации в «Зимней вишне» Александр Никитин; сотрудник частного охранного предприятия, отключивший систему оповещения о пожаре, Сергей Антюшин; бывшая руководительница инспекции Госстройнадзора Танзилия Комкова, которая обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями; генеральный директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлия Богданова, её обвиняют в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

(сс) George Hodan Арест

Кроме того, Следственный комитет России предложил бизнесмену Денису Штенгелову, владеющему контрольным пакетом акций компании-владельца ТЦ «Зимняя вишня», добровольно вернуться из Австралии на родину для дачи показаний по делу. В противном случае, при наличии оснований, следователи потребуют выдачи Дениса Штенгелова через механизмы оказания правовой помощи. Пока же следствие «серьёзно» занялось учредителем.

31 марта в Кемерово прибыл председатель СКР Александр Бастрыкин.

Как сообщает Следственный комитет России, следствие продолжает работать по всем направлениям, изучая все возможные версии произошедшего.

«Устанавливаются обстоятельства пожара, основания эксплуатации объекта, причины отсутствия реакции контролирующих органов на нарушения в деятельности ТРЦ, а также другие факторы, которые повлекли человеческие жертвы. Состоявшиеся задержания — это лишь первые звенья в цепочке лиц, причастных к трагическим последствиям. В ходе предварительного следствия будет дана оценка действиям и бездействию всех лиц, которые имеют отношение к гибели людей», — говорится на сайте СКР.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 марта в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл пожар, который унёс жизни 64 человек, в том числе 41 ребёнка. Пострадали 79 человек. 27 марта в Кемерово прибыл Владимир Путин и провёл совещание. 1 апреля губернатора Кузбасса Аман Тулеев подал в отставку. Владимир Путин его отставку принял и назначил врио главы региона Сергея Цивилёва, который со 2 марта занимал должность вице-губернатора Кемеровской области.