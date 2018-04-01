Ставрополь, 1 апреля, 2018, 20:24 — ИА Регнум. В Ставропольском крае совершил вынужденную посадку легкомоторный самолет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

Ratel.kz Легкомоторный самолет

ЧП произошло в воскресенье, 1 апреля, у автодороги Ставрополь — Изобильный. По последним данным, в результате инцидента никто не пострадал.

«В 14:40 (мск) поступило сообщение о том, что (…) легкомоторный самолет совершил посадку в поле, в результате чего получил повреждения крыльев», — говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники специальных служб выясняют причины происшествия.

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