Москва, 1 апреля, 2018, 20:13 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел (МИД) Российской Федерации опубликовало список вопросов к Техсекретариату Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по «инциденту в Солсбери», где были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. Об этом говорится в сообщении на сайте российского ведомства.

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«1 апреля постоянное представительство РФ при ОЗХО направило в Техсекретариат организации список вопросов по сфабрикованному против России «делу Скрипалей», — говорится в сообщении.

В частности, российскую сторону интересует, какого рода помощь Лондон запросил у Техсекретариата ОЗХО; направляла ли британская сторона Техсекретариату какую-либо дополнительную информацию по собственному национальному расследованию; какого рода данные и материальные свидетельства британская сторона предоставила в распоряжение Техсекретариата и др.

Отметим, что всего в списке 13 вопросов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были обнаружены отравленными в британском Солсбери 4 марта.

Официальный Лондон голословно утверждает, что к отравлению якобы причастна Россия. Москва отвергла обвинения, подчеркивая их безосновательность.

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