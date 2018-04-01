Киев, 1 апреля, 2018, 19:46 — ИА Регнум. Бойцам вооруженных сил Украины (ВСУ) необходимо держать «порох сухим» и сохранять боевую готовность. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в ходе визита в Донбасс.

ВАДИМ ЧУПРИНА Петр Порошенко

«Нам надо держать порох сухим, — цитирует Порошенко его пресс-служба. — Нам надо быть готовыми продемонстрировать в любую минуту боеспособность украинских войск».

Украинский лидел также добавил, что на сегодняшний день жители страны доверяют армии.

«И нам нужно сделать все, чтобы это доверие сохранить и самое главное — оправдать», — подчеркнул глава государства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2014 г. в Киеве был совершен госпереворот, после чего в Донбассе вспыхнула гражданская война.

Новые власти Украины направили нацбатальоны и ВСУ против мирных жителей Донецкой и Луганской областей.

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