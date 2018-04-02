Лондон терпит поражение на антироссийском фронте: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 2 апреля, 2018, 08:00 — ИА Регнум.
- На выход: более 50 британских дипломатов покинут Россию;
- Сумасшедших нет: член Совфеда раскритиковал США за отказ от ликвидации химоружия;
- Хоть трава не расти: Запад мечтает сорвать ЧМ-2018 в России;
- Конец эпохи: президент России отправил Тулеева в отставку;
- Другой статус — больше проверок: МЧС предлагает приравнять ТЦ к объектам чрезвычайного риска.