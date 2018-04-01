Казань, 1 апреля, 2018, 19:37 — ИА Регнум. Казанский «Ак Барс» одержал победу над челябинским «Трактором» во втором матче финальной серии плей-офф Восточной конференции КХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:3.

(сс) JeppeSmedNielsen Футбол

В первом периоде «Трактор» повёл в счёте с разницей в две шайбы. Точные броски на счету Рикарда Йюнге и Александра Рыбакова.

В начале второго периода «Ак Барс» сравнял счёт благодаря голам Андрея Маркова и Александра Бурмистрова. А в середине второй двадцатиминутки Джастин Азеведу вывел казанский клуб вперёд.

«Трактор» смог отыграться за счёт гола Алексея Кручинина. А в третьем периоде Данис Зарипов забросил решающую шайбу, принеся «Ак Барсу» победу.

Таким образом, «Ак Барс» ведёт в серии — 2:0. Следующий матч команды проведут в Челябинске 3 апреля.

Плей-офф КХЛ. Финал — Восточная конференция. 2-й матч.

«Ак Барс» (Казань) — «Трактор» (Челябинск) — 4:3 (0:2, 3:1, 1:0).

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