Уфа, 1 апреля, 2018, 18:41 — ИА Регнум. Футболисты «Уфы» на своем поле уступили санкт-петербургскому «Зениту» в матче 24-го тура чемпионата России. Встреча, проходившая 1 апреля на стадионе «Нефтяник» в Уфе, завершилась со счетом 1:2.

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В составе победителей голевыми действиями отметились Бранислав Иванович и Йонуц Неделчяру (автогол). У хозяев поля мяч забил Иван Пауревич.

После двадцати четырех матчей в чемпионате России «Зенит» пока занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 42 очка. Клуб «Уфа», набравший 34 балла, находится на шестой позиции.

Российская футбольная Премьер-лига (РФПЛ). 24-й тур

«Уфа» (Уфа) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 1:2.

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