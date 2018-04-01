Генштаб Турции: Боевики в Сирии несут серьезные потери
Анкара, 1 апреля, 2018, 18:22 — ИА Регнум. Благодаря успешным действиям вооруженных сил (ВС) Турции в Сирии боевики несут серьезные потери. Об этом, как передает агентство «Анадолу», сообщил начальник Генштаба ВС Турции Хулуси Акар.
«Мы готовы вести борьбу с проявлениями терроризма вплоть до уничтожения последнего боевика, — подчеркнул Акар. — ВС Турции отомстят за гибель каждого военнослужащего».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 января ВС Турции приступили к выполнению операции «Оливковая ветвь» в Африне, целью которой является вытеснение курдских Отрядов народной самообороны от сирийско-турецкой границы.
В настоящее время турецкие военные полностью оккупировали территорию Африна, что вынудило курдов заявить о переходе к тактике партизанской борьбы с агрессором.
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