Екатеринбург, 1 апреля, 2018, 18:01 — ИА Регнум. В Екатеринбурге полностью демонтировали остатки телебашни, основная часть которой была снесена утром 24 марта. Теперь о башне практически ничего не напоминает, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Башня

Напомним, утром 24 марта башня была снесена с помощью двух направленных взрывов. На период подрывных работ ближайшие улицы были перекрыты, также частично остановили движение по ветке метрополитена. Подрыв произошёл без ЧП. На поверхности осталось порядка 30 метров башни.

Эти 30 метров собирались убрать за две недели. Впрочем, судя по всему, это удалось сделать уже сейчас, чуть больше, чем за неделю. К середине мая планируется полностью расчистить площадку, сообщили корреспонденту РЕ в пресс-службе УГМК.

Напомним, башню начали строить в конце 1983 года. К 1991-му основные работы были завершены. При проектной высоте 351 метр она достигла 220 метров. А затем финансирование прекратилось и работы остановились.

В 2013 году Свердловская область выкупила башню в свою собственность. А летом 2017 года было её передали в собственность АО «Ледовая арена», созданного совместно правительством региона и УГМК. А затем было принято решение её снести.

На месте телебашни планируется построить ледовую арену. Впрочем, некоторые скептики сомневаются в том, что это получится. А часть местных граждан полагают, что ледовая арена на этом месте просто не нужна.