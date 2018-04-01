Калуга, 1 апреля, 2018, 17:55 — ИА Регнум. Пожарно-тактические занятия на 91 объектах здравоохранения, образования и социальной защиты с круглосуточным пребыванием людей состоялись 31 марта на территории калужского региона. Об этом 1 апреля сообщили ИА REGNUM в Главном управлении МЧС России по Калужской области.

Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Калужской области Проверка пожарной защиты в социальных учреждениях.

По данным ведомства, в ходе занятий проверялось наличие и исправность автоматической пожарной сигнализации, средств самоспасения и пожаротушения, соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности. Персонал каждого объекта прошел инструктаж по мерам пожарной защиты и безопасности.

Во время обследования нарушений правил пожарной безопасности спасателями не обнаружено. Выявленные во время предыдущих проверок нарушения устранены.

С начала 2018 года, а также в рамках операции «Социальная защита» во всех больницах, школах-интернатах, домах престарелых и других объектах Калужской области с круглосуточным пребыванием людей было проведено 91 пожарно-тактическое учение, в которых задействовано 137 единиц техники и 548 человек личного состава.

Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Калужской области Проверка пожарной защиты в социальных учреждениях.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области проходят массовые прокурорские проверки исполнения законодательства о пожарной безопасности в торговых комплексах, развлекательных центрах, детских досуговых организациях и иных объектах культуры и отдыха. В мероприятиях принимают участие сотрудники МЧС. Так, проверке на противопожарную безопасность подверглись 13 торгово-развлекательных центров. Одновременно проводятся эвакуационные и противопожарные учения.

По словам заместителя начальника главного управления МЧС России по Калужской области Александра Трифонова, в ходе проверок особое внимание обратят на противопожарную защиту объектов — автоматические установки обнаружения пожара, исправность систем оповещения, дымоудаления, наличия и соответствия нормам путей эвакуации.

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