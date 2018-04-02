Москва, 2 апреля, 2018, 08:01 — ИА Регнум. Госдума запустила новую версию сайта, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента. Ресурс стал информационно-сервисным порталом, отвечающим всем современным требованиям, обновленный дизайн сайта стал адаптивным для всех устройств — компьютера, ноутбука, планшета или смартфона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума РФ

Технические возможности нового сайта позволяют использовать все современные форматы, что сделает новости более доступными и понятными: с помощью графических и видеоматериалов пользователям будут разъяснять законопроекты и иную информацию о деятельности депутатов и Государственной думы. Тексты новостей будет готовить состав редакции, состоящий из профессиональных журналистов, имеющих опыт работы в ведущих федеральных изданиях (ТАСС, РИА Новости, ИА REGNUM, Интерфакc, РБК и другие.)

Кроме того, на сайте Госдумы появился специальный раздел сервисов, доступ к которым обеспечивается с главной страницы, благодаря чему пользователи в один клик могут найти интересующие их законопроекты и ознакомиться со всей документацией на каждом этапе от внесения до принятия, узнать результаты голосования, отправить обращение, ознакомиться со стенограммами и правовыми базами Госдумы. Также на новом сайте станет проще узнать информацию о депутате, представляющем конкретный избирательный округ, отправить ему обращение, ознакомиться с результатами его работы, заверили в пресс-службе.

Предполагается, что тестирование нового официального сайта продлится несколько месяцев, в течение которых планируется получить обратную связь от граждан, экспертного сообщества и журналистов, с учетом мнения которых ресурс будет доработан. С этой целью создан соответствующий раздел, где в специальном поле любой желающий может написать свои замечания или предложения.

Кроме того, до конца весенней сессии планируется запуск англоязычной версии сайта, которая будет ориентирована на иностранную аудиторию.

Запуск обновленной версии официального сайта Госдумы — это первый этап по модернизации и унификации информационных систем и сервисов Государственной думы. В дальнейшем планируется приведение всех ресурсов к единому дизайн-стандарту, в том числе в 2018 году ожидается обновление сайтов комитетов Государственной думы.

Развитие современных технологий в последние годы сформировало у граждан определенные требования к удобству и эффективности интернет-ресурсов, созданных для взаимодействия с органами государственной власти, отметил глава комитета Госдумы по информполитеке Леонид Левин («Справедливая Россия»). В модернизации официального сайта, инициированной председателем Государственной думы Вячеславом Володиным, принимали участие представители всех парламентских фракций, подчеркнул он.

«Существенным образом изменились принципы предоставления информации и взаимодействия с посетителем ресурса, начиная от подачи новостей о деятельности законодательного органа, заканчивая удобством пользовательского интерфейса. Если ранее официальный сайт выполнял скорее функции справочника, то в новой версии реализована идея максимального сокращения дистанции между избирателями и депутатами», — отметил он.

Новым дизайном и дополнительными возможностями парламентарии надеются «привлечь людей с активной гражданской позицией к взаимодействию с законодателями в режиме реального времени».

Отметим, что рабочая группа по модернизации официального сайта Госдумы была создана в феврале прошлого года по поручению председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина.