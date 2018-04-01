Калуга, 1 апреля, 2018, 17:47 — ИА Регнум. Порядка 1,5 миллиарда рублей будет выделено на проведение в 2018 году капитальных ремонтов многоквартирных домов в Калужской области. Об этом сообщили 1 апреля ИА REGNUM в региональном Фонде капремонта.

Anton Starikov Деньги

По информации ведомства, в настоящее время завершается приемка проектно-сметной документации и уже началось размещение заказов на электронных аукционах.

Впервые выделение такой значительной, для калужского региона, суммы стало возможным, благодаря успешно проведенной в 2017 году работе по сбору взносов в областной Фонд капитального ремонта. Уровень сбора по итогам прошлого года составил 104%. На его величине также сказалось погашение задолженности прошлых лет.

В 2017 году в области было капитально отремонтировано 432 многоквартирных дома, выполнено 739 работ на общую сумму более 1 млрд рублей. В 2018 году в краткосрочную программу капитальных ремонтов региона включено почти 500 домов. Будет также произведена замена 200 лифтов.

Фонд капремонта продолжает вести претензионную работу. Так, в калужских судах сейчас находится более 20 тысяч исков к собственникам жилья, имеющих задолженность по уплате взносов.

Напомним, почти за три года действия программы капитального ремонта многоквартирных домов в России было отремонтировано более 51 300 домов, в которых проживают более 7 млн человек.

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