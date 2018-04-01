Киев, 1 апреля, 2018, 17:39 — ИА Регнум. Перемирие в Донбассе является одним из главных условий, чтобы ввести миротворцев ООН в регион. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко во время встречи с жителями города Волноваха. Трансляцию вел телеканал «112 Украина».

Kathrin Möbius Президент Порошенко

«Это перемирие нам необходимо как воздух, — сказал Порошенко. — Потому что перемирие является условием, при котором мы можем проводить специальную миротворческую миссию в соответствии с решением СБ ООН».

Напомним, с 5 марта в Донбассе действовало «весеннее перемирие». 23 марта Контактная группа по мирному урегулированию конфликта в Донбассе согласовала режим прекращения огня начиная с 30 марта. В силу вступили новые договоренности о «пасхальном перемирии».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 г. в Киеве был совершен государственный переворот, после чего в Донбассе вспыхнула гражданская война. Новые украинские власти направили нацбатальоны и ВСУ против мирных жителей Донецкой и Луганской областей.

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