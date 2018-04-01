Санкт-Петербург, 1 апреля, 2018, 17:16 — ИА Регнум. Петербург в последнюю неделю марта вместе со всей страной переживал трагедию в Кемерово. Чтобы не допустить подобного впредь, начались внеочередные проверки торгово-развлекательных центров. А на предстоящей неделе город будет поминать жертв прошлогоднего взрыва в метро. На этом трагическом фоне закрытие генконсульства США в Петербурге имело скорее комический оттенок и почти не взволновало горожан.

Дарья Драй ИА REGNUM Митинг солидарности с жителями Кузбасса на Дворцовой площади Петербурга

«Кемерово, мы с тобой!»

Массовая гибель людей, в том числе 41 ребенка, во время пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово в Петербурге была воспринята с остротой и болью, несмотря на огромное расстояние, отделяющее два города друг от друга. Уже днем 26 марта тема трагедии в Кузбассе стала самой обсуждаемой в петербургских группах в соцсети. Люди делились словами скорби и сочувствия и сопереживали соотечественникам, потерявшим близких людей в кемеровском пожаре. А еще задавались вопросами, могут ли они чувствовать себя в безопасности в торгово-развлекательных комплексах и центрах, которых в Петербурге — более 80.

Оперативно отреагировали и власти: уже днем 26 марта губернатор Георгий Полтавченко дал указание подведомственным Смольному структурам начать внеочередные проверки мест массового пребывания людей, начав со всевозможных ТРК и ТРЦ. Позже прямое указание о начале таких проверок по всей стране дала Генеральная прокуратура. Понятно, что проверить многие десятки торговых и развлекательных мест в пятимиллионном городе — задача не из простых, но в срок до 16 апреля комиссии из числа сотрудников прокуратуры, МЧС и структур исполнительной власти должны справиться.

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Ситуация с пожарной безопасностью ТРЦ в Петербурге, возможно, более позитивна, чем в других российских регионах, в силу того, что большинство таких комплексов строились «с нуля» по современным проектам, а не были перестроены из бывших производственных и складских зданий. Однако что касается юридического статуса этих комплексов и вытекающего из него уровня ответственности и контроля, то тут никаких причин для благодушия нет.

Как рассказал ИА REGNUM один из сотрудников региональной системы МЧС, подавляющее большинство ТРК и ТРЦ в целях снижения налогового бремени оформлено как предприятия малого бизнеса, хотя всем вокруг прекрасно известно, что эти «малыши» — «дочки» крупнейших девелоперских и торговых компаний с миллиардными оборотами. Последние и не скрывают своего прямого отношения к «храмам потребления», похваляясь на своих сайтах десятками подконтрольных им комплексов и расписывая их достоинства. Тем не менее статус «малого бизнеса» в 2016—2018 годах предоставил этим структурам «надзорные каникулы»: прислать инспекцию можно было лишь по мотивированному указанию прокуратуры.

К примеру, в ежегодном плане проведения выездных проверок ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу на 2018 год отыскался всего один полноценный ТРК со всеми многочисленными арендаторами. Еще в двух торговых комплексах были намечены лишь частичные проверки, например, отдельных крупных арендаторов-магазинов. Трагедия «Зимней вишни» сейчас заставит проверить всех, но после того, как эта волна схлынет, в сложившейся практике фактической бесконтрольности мало что изменится.

Конечно, если на законодательном уровне не будут внесены серьезные изменения в нормативные требования к ТРК и ТРЦ. Конкретное предложение на этот счет сформулировал вице-губернатор Петербурга и экс-министр регионального развития РФ Игорь Албин. Он констатировал, что «торгово-развлекательные центры давно уже стали развлекательно-торговыми», а значит, надо пересмотреть в сторону ужесточения безопасности предъявляемые к ним требования на всех этапах — от проектирования до эксплуатации.

По мнению Албина, необходимо осуществить перенос на первые этажи торгово-развлекательных центров всей инфраструктуры развлечений и общепита — кинотеатров, детских и семейных зон отдыха, кафе и ресторанов. Также можно удалить центры площадью от тысячи квадратных метров и более на периферию, за городскую черту.

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…Тем временем простые жители Петербурга уже на следующий день после кемеровской трагедии понесли цветы, детские игрушки и свечи к ограде Александровской колонны на Дворцовой площади — в знак сопереживания жителям Кузбасса и других сибирских городов, потерявшим своих людей при пожаре.

Эта традиция возникла в Петербурге после катастрофы самолета А320 в Египте осенью 2015 года. Для Петербурга и Ленобласти это стало самой массовой гибелью людей со времен Великой Отечественной войны. В те дни на Дворцовой возник стихийный народный мемориал. Ситуация повторилась и в апреле 2017 года, после теракта в поезде метрополитена. Люди вновь принесли знаки своей скорби на главную городскую площадь. А в эти дни петербуржцы вновь показали, что чувствуют боль соотечественников как свою собственную.

Утром 27 марта, еще до объявления общенационального траура, Эрмитаж приспустил флаг на флагштоке Зимнего дворца. А вечером на Дворцовую площадь пришли несколько тысяч петербуржцев, чтобы принять участие в траурном митинге. С его трибуны вспомнили о том, что Кемеровская область в годы Великой Отечественной войны принимала детей, вывезенных из блокадного Ленинграда, высказали глубокие соболезнования жителям Кузбасса.

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Еще одна памятная акция прошла у вечного огня на Марсовом поле. Люди плакали, возлагали цветы, делились друг с другом мыслями о том, что они думают и чувствуют в связи со случившимся в Кемерово. «Нужно, чтобы вся эта коллективная мерзость была наказана. Каждый, от первого до последнего человека, кто подписывал решения, допустившие эту трагедию, должен быть наказан», — услышал корреспондент ИА REGNUM слова одной из петербурженок, выразившей солидарное мнение собравшихся.

«Гудбай, Америка!»

Когда посольство России в США открыло интернет-голосование о том, какое консульство США в России следует ликвидировать в ответ на закрытие российского дипломатического представительства в Сиэтле и высылку российских дипломатов под предлогом «дела Скрипаля», многие восприняли это как шутку. Понятно же, что такого уровня решения принимаются не интернет-толпой, а высшим политическим руководством страны. Тем не менее, люди высказали своё мнение: за закрытие консульства США в Санкт-Петербурге проголосовали 47% участников опроса. За закрытие дипмиссии в Екатеринбурге высказались 35%, во Владивостоке — 18% из более чем 57 тысяч участников сетевого голосования.

Вскоре стало известно, что МИД России подготовил главе государства проект решения об ответе на враждебный шаг Вашингтона в полном соответствии с итогами интернет-опроса, предложив закрыть петербургское консульство Штатов. Однако даже тогда казалось, что в итоге для ответных мер будет избрана дипмиссия США в столице Урала или Приморья.

Дело в том, что петербургское генконсульство США — старейшее в нашей стране. Оно появилось еще в 1972 году, на волне начавшейся политики разрядки в отношениях СССР и США. А если копнуть еще глубже, то можно вспомнить, то город на Неве был местом, где находилось посольство США в России вплоть до разрыва дипотношений после победы Октябрьской революции. После установления дипотношений между США и СССР в 1933 году американское посольство открылось в Москве. Почти через 40 лет появилось генконсульство в Ленинграде, разместившись в бывшем доходном доме постройки конца XIX века на улице Петра Лаврова, ныне Фурштатской — всего в одном в квартале от здания, где находилось посольство США до 1917 года.

Политологи, опрошенные ИА REGNUM накануне решения о закрытии генконсульства США в Петербурге, отмечали, что выбор Москвы в пользу Петербурга будет наиболее болезненным для американской стороны, поскольку Северная столица и окружающие ее регионы, входившие в консульскую территорию, насыщены предприятиями ВПК и научными институтами, представляющими особый интерес для американских разведчиков с дипломатическим прикрытием. Кроме того, федеральный статус Петербурга, его активная политическая среда также являлись хорошей приманкой для американских представителей, пытавшихся влиять на ситуацию в РФ. В консульстве США регулярно принимали оппозиционных российских политиков из регионов Северо-Запада.

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В то же время, отмечали эксперты, закрытие консульского учреждения США в Петербурге создаст наименьшие трудности для тех россиян, кому нужна американская виза. Ведь вместо Петербурга жителям Северо-Запада запросить ее можно будет в Москве (4 часа из Петербурга на «Сапсане») или в американских диппредставительствах в Хельсинки или Таллине, также находящихся недалеко от Санкт-Петербурга. Гораздо сложнее пришлось бы уральцам и дальневосточникам, если бы были закрыты консульства США в Екатеринбурге или Владивостоке.

Как бы то ни было, вечером 29 марта было объявлено решение о закрытии генконсульства США именно в Санкт-Петербурге, как и предлагали участники интернет-опроса. Причем американским дипломатам дали всего два дня на сборы. Последние приступили к ним уже утром 30 марта. Из здания на Фурштатской улице начали активно выносить и вывозить имущество консульства — от мебели, компьютеров и оргтехники до настольных ламп и комнатных растений. Выходившие из здания американцы и российский персонал генконсульства не горели желанием общаться с дежурившими журналистами, а один из «дипломатов» вообще показал неприличный жест в адрес прессы.

Немногочисленные посетители консульства в последний день его рабочий день, 30 марта, приходили за уже заказанными ранее и одобренными визами. Были и те, кто только на месте узнавал о том, что учреждение закрывается и теперь визу придется запрашивать, например, в Москве. Люди были разочарованы, но громкого возмущения никто не высказывал. Зато из окон проезжавших по Фурштатской автомобилей периодически доносились возгласы «Гудбай, Америка!» и даже мелодия известной песни с этими словами.

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Один из местных жителей, с которым поговорил корреспондент ИА REGNUM, отметил, что ни в какую Америку ни он, ни его родственники и знакомые не ездили и ездить не собирались, поэтому от закрытия консульства США ему «ни тепло, ни холодно».

31 марта к журналистам ненадолго вышел генконсул Томас Лири, сообщивший о том, что готов покинуть Россию вслед за закрытием вверенного ему представительства. Других комментариев не последовало. Понятно, что судьбу находившихся в Петербурге дипломатов будут решать в Вашингтоне.

Вечером 31 марта наступил момент, ради которого у здания два дня дежурили десятки фотографов: двое вышедших на балкон американцев сняли звездно-полосатый флаг с флагштока на балконе. Поздно вечером прибыла комиссия, которая приняла освободившиеся от американского присутствия помещения.

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Таким образом, спустя 46 лет непрерывного пребывания американских дипломатов в Ленинграде-Петербурге консульства США на берегах Невы больше нет. Однако, по мнению политологов, даже с закрытием консульств в Сиэтле и Петербурге и высылкой десятков дипломатов двух стран политико-дипломатическая игра Москвы и Вашингтона продолжится. Потому что ее окончание означало бы приближение весьма страшной развязки.

Метро без коллапса

С 6 апреля 2018 года вступают в силу утвержденные Минтрансом обновленные правила досмотра пассажиров в метрополитене. В Петербурге их ждали с особенным вниманием.

Дело в том, что после прошлогоднего теракта в подземке в адрес ГУП «Петербургский метрополитен» прозвучало множество упреков в недостаточном контроле за входящими пассажирами. Ространснадзор обвинил сотрудников подземки в непрофессионализме, нашел нарушения требований транспортной безопасности и выписал штрафов на 800 тыс. рублей. В метрополитене отвергли большинство претензий, а штрафы успешно оспорили в суде.

В Петербурге решили доказать, что существующие нормы досмотра фактически не могут быть применимы и полностью парализуют работу метро, если начать их дословно выполнять сразу на всех станциях. С 23 июля 2017 года пассажиров и их вещи тотально досматривали при входе всего на нескольких станциях метро Петербурга. Это сразу вызвало огромные очереди и резкое недовольство горожан. Министр транспорта Максим Соколов сообщил тогда, что взял ситуацию под личный контроль. Судя по всему, выводы из летнего коллапса были сделаны правильные.

В январе 2018 года появилась новая редакция документа о досмотре в метро. Согласно документу, установка на всех станциях металлодетекторов и средств контроля радиации отныне является обязательной, но выборочному досмотру сотрудниками служб безопасности могут подвергаться лишь те пассажиры, при прохождении которых через детектор сработало предупреждение от наличии значительной массы металла или те, кто выглядит подозрительно. Обязательным в метро для всех является лишь предъявление проездного документа — жетона, электронного или бумажного проездного.

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Тема безопасности в метро будет естественным образом продолжена и в первую неделю апреля. Третьего числа в Санкт-Петербурге пройдут торжественно-траурные мероприятия в связи с годовщиной теракта в тоннеле у станции «Технологический институт». Тогда при взрыве самодельной бомбы, находившейся у террориста-смертника, погибли 15 человек, более ста пострадали. Еще одну бомбу, на станции «Площадь Восстания», вовремя обезвредили взрывотехники.

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