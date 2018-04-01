Екатеринбург, 1 апреля, 2018, 16:55 — ИА Регнум. Футболисты «Урала» на своем поле сыграли вничью с казанским «Рубином» в матче 24-го тура чемпионата России. Встреча, прошедшая 1 апреля на новом стадионе «Екатеринбург Арена», завершилась со счетом 1:1.

(сс) AnnRos Футбол

В составе хозяев поля мяч забил Эрик Бикфалви, у гостей голевыми действиями отметился Ивелин Попов.

После двадцати четырех матчей в чемпионате России «Урал» пока занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в активе 29 очков. Клуб «Рубин», набравший 28 баллов, находится на девятой позиции.

Российская футбольная Премьер-лига (РФПЛ). 24-й тур

«Урал» (Екатеринбург) — «Рубин» (Казань) — 1:1.

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