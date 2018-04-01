Москва, 1 апреля, 2018, 16:37 — ИА Регнум. Отравление экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в городе Солсбери, вероятно, является провокацией спецслужб Великобритании. Об этом сообщил посол России в Великобритании Александр Яковенко в интервью программе «Итоги недели» на телеканале НТВ.

Иван Шилов ИА REGNUM Дело Скрипаля

«У нас (властей РФ) очень серьезные подозрения, что эта провокация была осуществлена британскими спецслужбами, с нами отказываются сотрудничать, нам не представляют никакой фактуры, — говорит Яковенко. — Вот, собственно, реалии и приводят нас к заключению о том, что это провокация спецслужб».

По словам дипломата, британские спецслужбы могли устроить провокацию, так как официальный Лондон пытается отвлечь внимание населения от Brexit. Яковенко напомнил, что когда в Брюсселе обсуждали «дело Скрипаля», в информационном пространстве эта тема отошла на второй план.

«В это время принимались очень важные договоренности о дальнейших переговорах между Великобританией и странами ЕС, то есть тема ушла в тень, — говорит посол России. — И британцы в данном случае приняли практически все условия ЕС».

Дипломат также не исключил, что возможна и другая причина — попытка официального Лондона получить ведущую роль среди западных стран в так называемом «сдерживании России».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 марта 2018 г. в британском Солсбери были отравлены экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. Власти Великобритании, не предоставляя никаких аргументов, обвинили в инциденте РФ, приписывая ей создание отравляющего вещества.

Позднее официальный Лондон выслал более 20 дипломатов РФ и призвал мировое сообщество последовать своему примеру.

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