Кемерово, 1 апреля, 2018, 16:34 — ИА Регнум. Сергей Цивилёв 1 апреля провёл первое совещание в должности врио губернатора Кемеровской области. Как сообщили ИА REGNUM в администрации Кузбасса, главными темами совещания стали ликвидация последствий пожара в ТЦ «Зимняя вишня», проверки зданий и сооружений с массовым пребыванием людей на соблюдение противопожарной безопасности.

Kremlin.ru Сергей Цивилёв

По словам заместителя губернатора Валерия Цоя, в медучреждениях сейчас находятся пятеро пострадавших при пожаре в «Зимней вишне», в том числе один — в областной детской больнице, четверо — в больнице скорой медицинской помощи.

Состояние всех пациентов, находящихся на стационарном лечении, оценивается как стабильное, от удовлетворительного до среднего, с положительной динамикой. На амбулаторном лечении находятся 26 человек, их состояние оценивается как удовлетворительно стабильное. Сергей Цивилёв дал поручение выполнить все договоренности, которые были даны на личных встречах ntthm уже бывшего губернатора Кузбасса Амана Тулеева с семьями погибших. Уточняется, что с семьями, которые ещё не были на встрече у Амана Тулеева, встретится лично Сергей Цивилёв.

По информации заместителя губернатора по финансам — начальника главного финансового управления Игоря Малахова, с 28 по 30 марта семьи 59 погибших при пожаре уже получили выплаты, с остальными работа продолжается. Размер выплаты семьям — 5 млн рублей за каждого погибшего. Что касается пострадавших, им выплаты будут идти отдельно. Получившим травмы лёгкой степени тяжести направят 200 тыс. рублей из областного и 200 тыс. рублей из федерального бюджетов, пострадавшим средней и тяжелой степени тяжести — 800 тыс. рублей.

«Эти выплаты будут осуществляться после того, как появятся справки судебно-медицинской экспертизы. Данные документы готовятся», — сказал замгубернатора.

По словам заместителя губернатора Александра Шнитко, проведено предварительное обследование здания сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня» диагностическим комплексом «Струна». Также привлекались две специализированные организации. По предварительным данным, здание находится в аварийном состоянии и подлежит сносу.

Мэр Кемерова Илья Середюк проинформировал, что здание сгоревшего ТЦ огорожено и взято под охрану. В том числе установлено видеонаблюдение. Арендаторы торговых точек вывозят материальные ценности и финансовые документы.

«Здания этого не будет, решение по нему принято», — подчеркнул Сергей Цивилёв.

Также в ходе совещания врио губернатора поручил подготовить школу №7, где действовал оперативный штаб по ликвидации ЧС, к началу новой четверти после каникул. Штаб перенесён в здание по адресу ул. Весенняя, 10.

Мэр Кемерова рассказал, что горожане в настоящее время решают, что появится на месте сгоревшего ТРЦ. Голосование проводится на разных интернет-площадках и продлится ещё около двух недель. В настоящее время самый популярный ответ — создание парка с именными деревьями и небольшим мемориалом. Сергей Цивилёв предложил включить в варианты голосования создание нового детского технопарка, в котором будет размещён мемориал.

Кроме того, на совещании была озвучена информация о проверках объектов с массовым пребыванием людей. Начальник Главного управления МЧС России по Кемеровской области Александр Мамонтов уточнил, что с 28 марта проверено 77 учреждений торговли и 47 учреждений культуры. Все факты нарушений по безопасности направляются в органы прокуратуры. Проверки будут продолжены.

Добавим, Сергей Цивилёв поручил взять работу с родственниками погибших при пожаре в «Зимней вишне» под особый контроль.

В связи с этим мэр Кемерова подчеркнул, что с пострадавшими и семьями погибших при пожаре адресно работают сотрудники социальной защиты населения, психологи, медицинские работники, юристы. Также была организована работа по восстановлению утерянных на месте трагедии документов. Кроме того, власти оказывают помощь семьям погибших в организации церемоний прощания. К настоящему времени похоронены 23 человека. Решены вопросы о доставке тел погибших в другие города — Красноярск, Томск, Новокузнецк.

На сегодняшний день, по данным региональных властей, проведено 25 встреч с семьями погибших.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 25 марта произошёл пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. В результате погибли 64 человека, в том числе 41 ребёнок.

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1 апреля стало известно, что Аман Тулеев, возглавлявший Кемеровскую область с 1997 года, уходит в отставку. С соответствующей просьбой он обратился к президенту РФ Владимиру Путину. Глава государства отставку Тулеева принял, врио главы Кузбасса был назначен Сергей Цивилёв, который до этого, с марта 2018 года, был заместителем губернатора.

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