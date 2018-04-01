Рязань, 1 апреля, 2018, 16:07 — ИА Регнум. В Рязанской области микроавтобус Honda врезался в столб. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Kaatjem Авария

ДТП произошло в воскресенье, 1 апреля, на 377 км трассы М-5 в Шацком районе. По последним данным, в результате инцидента пострадали восемь граждан Киргизии.

«Микроавтобус Honda, направлявшийся со стороны Мордовии в Москву, врезался в столб», — говорится в сообщении.

На месте ЧП работали две бригады специалистов Центра медицины катастроф областной клинической больницы.

В настоящее время выясняются причины аварии.

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