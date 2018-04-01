Москва, 1 апреля, 2018, 15:51 — ИА Регнум. Еще несколько лет назад самой больной проблемой в сфере образования был ЕГЭ, то сегодня уже, после объединения детских садов и школ в концерны и следующими за этим сокращениями штатов уборщиц, медсестер, сотрудников пищеблоков проблемой стало также питание в образовательных учреждениях.

Poelidovolen.ru Школьная столовая

Еду в детские сады и школы поставляют комбинаты, которые выигрывают тендеры на поставку питания. Нарекания к поставляемому питанию есть как у родителей воспитанников дошкольного учреждения, так и учеников. И если в детских садах, приготовление еды происходит частично на кухне, то в школах еду просто разогревают. В ряде детских садов Москвы с момента передачи прав на обеспечение питанием комбинату дети не видели бананов. Вопреки всем правилам малышей кормят наиболее дешевыми в конкретный период фруктами, через день предлагая апельсины, не считаясь с тем, что это вызывает аллергию. Нередко бывает, что поставщик отступает от утвержденного меню, перманентно делая замены. В результате о разнообразии и сбалансированности питания речи быть не может.

В школах ситуация хуже. В социальных сетях родители объединяются в группы, пишут петиции и требуют прекратить беспредел. Те немногочисленные родители, которым удалось побывать на дегустации школьного питания, рассказывают о нарушении всех норм диетологии при составлении меню: в один день ребенку может быть предложен картофельный суп, картофельное пюре и кисель! Вполне себе овощное меню. Супы нередко имеют вкус кубика «Магги». Часто также в сети можно увидеть фотографии блюд, предложенных детям, которые трудно идентифицировать.

А если ребенок еще и аллергик, то ему придется сложнее. Поэтому родители ищут разные пути решить эту проблему. Кто дает еду с собой, кто озвучивает проблему во всеуслышание, а кто создает сервис по предзаказу альтернативного питания в образовательные учреждения.

«Мои дети не ели в школе. В семье мы серьезно относимся к еде, мы соблюдаем принципы правильного питания и любим готовить, поэтому в школе мои сыновья есть отказывались», — рассказала ИА REGNUM автор проекта и создатель сервиса «Ваш выбор» Ольга Юровицкая.

«Я решила подойти к проблеме глубоко. Прежде всего изучила документацию, существующие возможности, поговорила с менеджером нашего комбината, поняла, что помимо стандартного меню есть довольно большое буфетное меню, но готовить по нему на свободную продажу комбинатам зачастую невыгодно. Уже в процессе создания программы выяснилось, что родителям очень важно иметь возможность выбора именно тех блюд, которые ест ребенок. В каждой семье свои особенности питания: привычки, религия, медицинские показания. Ни комбинат, ни школа не может решать, что необходимо каждому отдельному ребенку, а индивидуальный подход очень нужен каждому», — рассказала она.

По ее словам, реакция департамента образования к тому сервису не неоднозначна. Официального запрета нет, но все участники рынка очень напряжены. Несмотря на это, подключение школ к проекту идет, но медленно.

«Родители школ, где сервис уже работает, очень довольны. Также нам поступает очень много заявок на подключение новых школ, но другие комбинаты питания пока не заключают с нами договора. Внедрение программы очень выгодно правительству Москвы, так как она полностью готова и на нее не надо тратить бюджетные деньги. За использование программы платят комбинаты питания, а город получает дополнительные налоги, так как софт позволяет комбинатам питания зарабатывать гораздо больше. Средний чек родителя при этом уменьшается», — сказала она.

По словам автора проекта, реакция поставщиков очень разная. Кто-то с восторгом относится и к новым технологиям, и к возможности сделать детей довольными и увеличить выручку. Кто-то всячески отгораживается от этого, не отвечает на письма и игнорирует. «А без договора с комбинатом питания невозможно предоставлять эту услугу, так как мы не предоставляем само питание (эта процедура жестко регламентирована, тендер на поставщиков проводится департаментом образования), мы являемся софтом, а также предоставляем консалтинговые услуги для комбинатов», — пояснила она. Летом планируется сотрудничество с детскими лагерями, а также стоит вопрос разработки разновидности программы для детских садов. Существующую программу, по ее словам, нельзя использовать в чистом виде, так как в детских садах другой принцип приготовления и раздачи еды.

На сегодня к сервису подключены 30 школ, из коих активно работают 15.

А пока активисты борьбы за здоровое питание детей требуют создать специализированные аллерго-сады и аллерго-группы, ввести государственный контроль за используемыми в питании детей сборниками и технологическими картами. Также предлагается разработать и принять Закон о социальном питании, то есть о питании в социальных учреждениях — школах, детских садах, детских домах, интернатах, больницах.