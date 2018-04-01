Душанбе, 1 апреля, 2018, 15:49 — ИА Регнум. Таджикистанская авиакомпания Somon Air на основании телеграммы от российского Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) приостановила полёты по девяти направлениям в Россию. Об этом сегодня, 1 апреля, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Esan.edu.pe Гражданская авиация

Сообщается, что со 2 апреля прекращаются полеты из Душанбе в Екатеринбург, Санкт-Петербург, Иркутск, Казань, Краснодар, Красноярск, а также из Худжанда в Казань и Санкт-Петербург.

Также в начале апреля истекает срок действия разрешения на выполнение полётов по маршруту Худжанд — Москва — Худжанд.

В Somon Air пояснили, что Росавиация приняла такое решение в связи с отсутствием подтверждения авиационными властями Таджикистана «заявок авиакомпании «Уральские авиалинии» на выполнение полётов в пункты на территории Таджикистана в полном объёме».

В Агентстве гражданской авиации Таджикистана заявили, что страна намерена принять ответные зеркальные меры.

Напомним, что полеты из России в Таджикистан осуществляют три российских авиакомпании — «Уральские авиалинии», «Сибирские авиалинии» и «ЮТЭйр». В Таджикистане же действуют всего две авиакомпании — «Таджик Эйр» и Somon Air, основную часть полетов составляют рейсы по российским направлениям.