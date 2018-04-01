Бокситогорск, Ленинградская область, 1 апреля, 2018, 15:37 — ИА Регнум. Более шести часов потребовалось пожарным, чтобы локализовать сильный пожар на складе готовой продукции деревообрабатывающего предприятия в деревне Чудцы Самойловского сельского поселения Бокситогорского района Ленинградской области.

47.mchs.gov.ru Тушение пожара на ДОК в Ленобласти

Пожар начался около семи часов утра 1 апреля, а локализован был только в 13:20. В настоящее время ликвидация ЧП продолжается, сообщили в ГУ МЧС России по Ленинградской области.

Сначала склад древесных материалов горел на площади 400 кв. метров, в 10:25 огонь охватил уже 2000 кв. метров. В 11:05 пожару был присвоен третий уровень сложности. В 12:40 уровень сложности понижен до второго. Тушение пожара затруднялось порывистым ветром, способствовавшим распространению пламени.

К ликвидации пожара привлечено 79 человек и 31 единица техники.

«Угрозы населению нет. Автомобильная и железная дороги не задымлены», — подчеркнули в региональном ГУ МЧС. О пострадавших в результате пожара ничего не сообщалось.