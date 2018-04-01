Мадрид, 1 апреля, 2018, 15:31 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис призвал «быть реалистами» в отношениях с Российской Федерацией, а также сотрудничать с ней в разрешении глобальных кризисов. Слова главы испанского МИД приводит сегодня, 1 апреля, газета El Mundo.

Efraimstochter Флаг Испании

«Россия является стратегическим партнёром и стратегической озабоченностью. Некоторые из её действий не могут считаться дружественными. Некоторые из её позиций неприемлемы», — заявил Дастис.

В качестве примера таких «недружественных действий» он привел воссоединение Крыма с Россией. Но при этом испанский министр призвал лидеров западного мира быть реалистами.

«Но надо быть реалистами и понимать, что Россия необходима для решения определённых глобальных кризисов, таких как Сирия», — сказал он.

Также Дастис подчеркнул, что западным странам необходимо следовать «двустороннему подходу» при общении с российской стороной, то есть «осуждать неприемлемые действия и вести диалог для решения проблем, которые интересуют всех нас».

Напомним, Испания, как и большинство западных стран выслала российских дипломатов в знак «солидарности» с Великобританией, которая обвиняет Россию в покушении на убийство бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля с помощью химического оружия.

До сих пор нет никаких доказательств этим бредовым обвинениям.