Псков, 1 апреля, 2018, 15:26 — ИА Регнум. Инсталляция «Россия начинается здесь», установленная на набережной реки Великой в Пскове в 2016 году, будет демонтирована на время паводка. Городские власти опасаются, что во время половодья нижняя часть набережной, где установлена надпись, будет подтоплена.

Максим Быков Псков отделился от России: «Россия начинается здесь»

«Это время специалисты используют для того, чтобы привести буквы в порядок: почистить, покрасить. После паводка надпись вернётся на набережную», — сообщает «Псковское агентство информации».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, инсталляцию со словами «Россия начинается здесь» в центре города, у Псковского кремля, «навсегда закрепил» на этом месте бывший псковский губернатор Андрей Турчак, заявивший, что словосочетание «Россия начинается здесь» по праву принадлежит Пскову.

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Надпись установили в сентябре 2016 года, визуально отделив ею от России большой кусок земли — получилось, что за рекой Великой уже и не Россия: а это не только большой район Пскова Завеличье, это и западные районы Псковской области, это и Калининградская область. Паводок это исправит, но придёт ли в голову хоть одному псковскому чиновнику эту надпись, изготовленную на средства неназванных спонсоров, переместить туда, где она быть заслуживает — на границу Российской Федерации?