Паводок избавит Псков от надписи, отделившей его от России
Псков, 1 апреля, 2018, 15:26 — ИА Регнум. Инсталляция «Россия начинается здесь», установленная на набережной реки Великой в Пскове в 2016 году, будет демонтирована на время паводка. Городские власти опасаются, что во время половодья нижняя часть набережной, где установлена надпись, будет подтоплена.
«Это время специалисты используют для того, чтобы привести буквы в порядок: почистить, покрасить. После паводка надпись вернётся на набережную», — сообщает «Псковское агентство информации».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, инсталляцию со словами «Россия начинается здесь» в центре города, у Псковского кремля, «навсегда закрепил» на этом месте бывший псковский губернатор Андрей Турчак, заявивший, что словосочетание «Россия начинается здесь» по праву принадлежит Пскову.
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Надпись установили в сентябре 2016 года, визуально отделив ею от России большой кусок земли — получилось, что за рекой Великой уже и не Россия: а это не только большой район Пскова Завеличье, это и западные районы Псковской области, это и Калининградская область. Паводок это исправит, но придёт ли в голову хоть одному псковскому чиновнику эту надпись, изготовленную на средства неназванных спонсоров, переместить туда, где она быть заслуживает — на границу Российской Федерации?