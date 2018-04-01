Берлин, 1 апреля, 2018, 14:54 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас прокомментировал ситуацию с высылкой российских дипломатов из большинства стран Европейского союза. Свое мнение на этот счет он высказал в интервью немецкому изданию Bild, опубликованном сегодня, 1 апреля.

A.Savin Хайко Маас

По мнению Мааса, совместная высылка российских дипломатов большинством стран Евросоюза — это «сигнал единства».

«Тесная сплоченность европейцев при выборе мер в отношении России была важна не только как проявление солидарности с Великобританией, но и как сигнал единства», — заявил глава германского внешнеполитического ведомства.

При этом он зачем подчеркнул, что Евросоюз нуждается в России как в важной опоре международного порядка и как в партнере по урегулированию региональных конфликтов и разоружению.

«В связи с этим мы открыты для диалога и рассчитываем, что доверие будет постепенно восстановлено, если и Россия со своей стороны к этому готова», — подчеркнул Маас.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Великобритании обвинили Россию в покушении на убийство бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, работавшего на британскую разведку, и его дочери Юлии. При этом Лондон утверждает, что покушение было совершено с помощью химического оружия.

На основании этих ложных обвинений, которым Лондон просто не может представить доказательства, британские власти тем не менее развернули мощную информационно-политическую атаку на Россию. Одним из этапов этой атаки стали высылки российских дипломатов как из самой Великобритании, так и из почти всех стран военного блока НАТО, а также Австралии и Украины.