Кемерово, 1 апреля, 2018, 14:27 — ИА Регнум. Уход Амана Тулеева с поста губернатора Кемеровской области — это не только попытка сохранить лицо, которое после его неадекватной реакции на события 25−26 марта в Кемерово упало в грязь, но и передышка для местных угольных олигархов, которые его поддерживали, для поисков своего кандидата на пост главы региона, считает уральский политолог Александр Устинов.

Ako.ru Сергей Цивилёв выступает с обращением к жителям Кузбасса

Ранее Аман Тулеев записал видеообращение, где сообщил о своей добровольной отставке. Президент России Владимир Путин отставку принял. Член Центризбиркома Евгений Шевченко заявил, что выборы нового главы Кемеровской области пройдут в единый день голосования 9 сентября 2018 года. Временно исполняющим обязанности назначен заместитель губернатора Сергей Цивилёв.

«Неоднократно говорилось, что Кемеровская область по структуре управления напоминает Северный Кавказ. Здесь всё решают кланы. И губернатору Аману Тулееву удалось продержаться невероятно долго благодаря именно клановой поддержке. Его уход с поста понятен. Если бы он сам не ушёл, так не сегодня — завтра его бы сняли. А покинув пост добровольно он попытался сохранить лицо, хотя там уже нечего было сохранять. Тулеева собирались отправить на покой ещё год назад, но он был связующим звеном местных элит. Он был необходим для спокойного хода президенстких выборов», — поясняет Александр Устинов.

Что касается фигуры временно исполняющего обязанности главы региона Сергея Цивилёва, то ему народ и федеральное управление не простят такие промахи, как обвинение Игоря Вострикова, потерявшего всю семью в огне «Зимней вишни» в самопиаре, а потом падение на колени, вместо чёткой организации работы на месте ЧП, в том числе и информационной, полагает уральский политолог.

«Репутацию себе Сергей Цивилёв спонтанным поведением, вместо чёткой координации на месте трагедии, серьёзно подпортил. Он упустил шанс обрести доверие людей, доверие к власти в его лице. Мало того, он сделал всё, чтобы это доверие уничтожить. Это не сильная фигура. Аресты, чистки, посадки, вскрытие неких коррупционных фактов, которые непременно последуют, только дискредитируют власть, а Цивилёв будет крайним. Этакий мальчик для битья, как это не прискорбно звучит. Тем временем интересанты из угольного бизнеса подготовят подходящую кандидатуру на губернаторский пост. Возможно, это будет человек из условно «тулеевского клана», — полагает Александр Устинов.

Напомним, 25 марта в ТРЦ «Зимняя вишня» города Кемерово произошёл крупнейший в истории современной России пожар. В огне погибли 64 человека, из них 41 ребёнок. По словам Амана Тулеева, он не посетил место трагедии, так как его кортеж мог помешать работе спасателей. До сих пор не ясно, что помешало Аману Тулееву обратиться к жителям Кемерово с соболезнованиями. Когда в Кемерово 27 марта приехал президент Владимир Путин, то на совещании с главой государства Тулеев стал просить у него прощения за ЧП. Поведение Амана Тулеева многие политологи назвали не иначе, как неадекватным. Основным требованием на митинге 27 марта в Кемерово была отставка руководства региона.