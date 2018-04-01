Дамаск, 1 апреля, 2018, 13:25 — ИА Регнум. Из Восточной Гуты в Сирии, что к востоку от Дамаска, выведены все боевики группировки «Фейлак Ар-Рахман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сегодня, 1 апреля, сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон.

Aziz1005 Гута, город в Сирии

Сообщается, что российским Центром по примирению враждующих сторон и подразделением военной полиции ВС РФ успешно завершена восьмидневная гуманитарная операция по выводу из Восточной Гуты боевиков незаконного вооруженного формирования «Фейлак Ар-Рахман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Всего из Восточной Гуты, а конкретно из населенных пунктов Арбил, Джаубар, Айн-Терма и Замалька выведено 41 126 боевиков и членов их семей. Все они на специальных автобусах доставлены в населенный пункт Калъат Аль-Мудик зоны деэскалации «Идлиб» в одноименной провинции.

Колонны автобусов с террористами сопровождали службы безопасности Сирийской Арабской Республики и бригады скорой помощи Сирийского Арабского Красного полумесяца. В ходе операции были освобождены 34 заложника.

Продолжается выход мирных жителей из населенного пункта Дума — последнего города в Восточной Гуте, который ещё удерживают террористы.