Печоры, Псковская область, 1 апреля, 2018, 13:24 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников впервые объявил о своём намерении принять участие в выборах главы региона.

Kremlin.ru Владимир Путин и Михаил Ведерников

Ведерников заявил об этом на выездном заседании молодёжного парламента при Псковском областном собрании депутатов, которое проходит сегодня, 1 апреля, на базе «Динамо» в Печорском районе Псковской области, сообщает «Псковское агентство информации».

Выборы губернатора Псковской области состоятся в сентябре 2018 года. Дату выборов назначит Псковское областное собрание депутатов. Наиболее вероятно, что выборы губернатора Псковской области пройдут в единый день голосования 9 сентября 2018 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Михаил Ведерников руководит Псковской областью с 12 октября 2017 года. Он был назначен врио губернатора региона после отставки Андрея Турчака, который руководил регионом с февраля 2009 года.